Allegri dimentica Osimhen: "Vlahovic, Mbappé e Haaland i più forti della loro generazione"

“La sera che la società ha preso Vlahovic ho chiamato Alvaro e gli ho detto: 'non ti muovi da qui'. E così è stato". Massimiliano Allegri, nell'intervista rilasciata a GQ sul prossimo numero in uscita a inizio aprile, parla dei suoi attaccanti, dell'arrivo di Dusan Vlahovic e della permanenza di Alvaro Morata: "Discuterlo tecnicamente è da folli", continua il tecnico livornese che ricorda quanto l'attaccante, attualmente in prestito dall'Atlético Madrid, si sia sempre messo a disposizione della squadra.

E Vlahovic? Il serbo è il presente e il futuro dei bianconeri. E Allegri spende parole importanti: “È un ragazzo giovane, con poca esperienza internazionale, che però ha qualità, vuole e può migliorare, e ha tutto il tempo per farlo". Fino ad arrivare a paragoni importanti: "Nel mondo lui, Mbappé e Haaland sono i più forti in circolazione della loro generazione.”