Allegri mette già pressione al successore: "Lascio la squadra più forte, all'80% vincerà ancora"

Max Allegri mette pressione al prossimo allenatore della Juventus. Intervenuto in conferenza stampa il tecnico bianconero ha detto: "Abbiamo fatto tutto il massimo insieme. Ringrazio tutti, dai magazzinieri ai fisioterapisti, dottori, il mio staff. Tutti colori che ci sono stati vicino in maniera elegante e con grande passione. Poi grazie alla società che mi ha permesso di lavorare dandomi sempre una rosa importante a disposizione. Lascio una squadra vincente, che è più forte delle altre e che l’anno prossimo farà una stagione di primo livello e che magari con un po’ più di fortuna potrà far bene in Champions”.

Ancora sul suo addio.

"Sono stato anche fortunato. Se il comunicato veniva fatto dopo la partita con l’Atalanta passava magari inosservato. Invece abbiamo festeggiato insieme al club e per questo ringrazio il presidente che mi ha dato la possibilità”.

Ciclo finito?

"Lascio una squadra vincente che l’anno prossimo ha l’80% di vincere il campionato e di fare una grande Champions. Lascio una squadra forte, non è assolutamente chiuso un ciclo. La Juventus è pronta a vincere anche l’anno prossimo".