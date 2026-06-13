Allegri-Milan, Biazzo punge: "È una commedia! Non c'è neanche interlocutore..."

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Il giornalista Salvatore Biazzo non le manda a dire sulla situazione tra il Milan e Massimiliano Allegri, sottolineando però la correttezza del Napoli

Il giornalista Salvatore Biazzo, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli, ha parlato dei temi del giorno a partire dal suo pronostico sui Mondiali: "Io vedo favorito sicuramente il Brasile perché ha il valore aggiunto di un allenatore che in carriera, tra quello che ha vinto da calciatore e quello che ha vinto da allenatore, fa quasi 44-45 titoli. Ha vinto dappertutto, con tutte le squadre; cioè, voglio dire, è veramente forte. Al suo fianco, poi, c’è il figlio, ma più che il figlio c’è anche qualche altro: Mauri, per esempio, che noi ricordiamo nel Napoli. Diciamo che poi se la giocano Francia e Argentina per il secondo posto. Questo è il mio pronostico, ma non ho fatto alcuna scommessa. Non scommetto mai.

Così come non scommetto su Allegri. Io ho sempre detto: “Se arriva…”, ma questo non perché io non voglio che arrivi, beninteso, ma soltanto perché tutta questa storia è un po’ una farsa, una commedia. Ma non da parte del Napoli, perché il Napoli ha fatto tutti i suoi passi con grande correttezza e ha messo a posto anche la parte contrattuale. Ma da parte del Milan. In questo momento nel Milan non c’è un interlocutore.

L’unico interlocutore che c’è è Ibrahimovic, il quale ce l’ha con Allegri. Si sono presi di brutto negli spogliatoi e Ibrahimovic se n’è andato a vedere i Mondiali e ha spento i telefonini di servizio. Per cui l’entourage di Allegri non riesce a contattare Ibrahimovix. Insomma, questo è un po’ il quadro. Tant’è vero che De Laurentiis pare che voglia invitare, se non l’ha già fatto, Ibrahimovic a Los Angeles per parlare direttamente con lui".