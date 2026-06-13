Allegri-Napoli, Del Genio: “Ho seri dubbi che fosse la prima scelta di ADL”

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Paolo Del Genio sul Napoli e la scelta Massimiliano Allegri: “Ho seri dubbi che fosse la prima scelta di Aurelio De Laurentiis”

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione Linea Calcio, ha commentato la decisione del Napoli di affidare la guida tecnica della squadra a Massimiliano Allegri, esprimendo dubbi sul fatto che il tecnico livornese fosse la prima scelta del presidente Aurelio De Laurentiis: “Allegri prima scelta di De Laurentiis? Non lo so. Da quello che abbiamo letto, quando si è capito che Conte non voleva restare, io penso che l’ordine sia stato sicuramente Sarri, Italiano, Allegri. Nell’ordine la trattativa per Allegri non è stata la prima, almeno così è stato raccontato”.

Del Genio: “Prima i tentativi per allenatori giovani, poi la scelta di Allegri”

Proseguendo la sua analisi, Del Genio ha spiegato che il Napoli avrebbe lavorato anche su altri profili caratterizzati da una filosofia di gioco moderna e innovativa, salvo poi cambiare strategia: “Poi però, sottotraccia, il tentativo per Farioli, Iraola, Maresca, Fabregas è stato fatto. Quando si è capito che tutti questi tentativi, che andavano in una certa direzione, cioè allenatori giovani e con grandi idee, non sarebbero andati a buon fine, allora si è deciso di andare su qualcosa di più sicuro che è rappresentato da Allegri. Che Allegri fosse la prima scelta di De Laurentiis io ho seri dubbi”.