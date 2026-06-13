Alvino: “Con i paletti UEFA, l’unica società pronta a fare grandi operazioni è il Napoli”
Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto nel corso di Napoli Podcast, soffermandosi innanzitutto sull’importanza dei calciatori rispetto al contributo dell’allenatore: “Un allenatore, Jurgen Klopp, Guardiola, può incidere al massimo al 20%. Lo dicono gli uomini di calcio, non io. L’80% lo fanno i giocatori. Ritorniamo a pensare che la differenza la fanno i calciatori. Il Napoli ha una rosa forte che verrà ulteriormente rinforzata dal mercato. Non con 200 milioni, con qualcosa in meno. Nessuno in Serie A ha questa possibilità”.
Calciomercato Napoli, l’idea di Alvino
Proseguendo la sua analisi, Alvino ha evidenziato come i vincoli economici imposti dalla UEFA, e recepiti anche dalla FIGC, possano incidere in maniera determinante sulle strategie di mercato dei principali club italiani: “Ci sono dei paletti della UEFA che fissano il mercato di questi club in un range molto ristretto. In Italia abbiamo adottato questo sistema, l’abbiamo mutuato dalla UEFA. Bene ha fatto la FIGC ad adottare questo sistema. Io adesso mi divertirò quando club storici e blasonati non potranno fare mercato. A dispetto di una narrazione che c’è in Italia in cui si continua a dire che Inter, Milan e Juventus chissà chi prenderanno, alla luce di questi paletti sarà ancora una volta il Napoli l’unica società pronta davvero a fare grandi operazioni. Seppur in un range ridotto”.
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