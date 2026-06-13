Rooney chiama McTominay: "Non andava ceduto! Vorrei rivederlo allo United"

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L'ex stella del Manchester United Wayne Rooney ripercorre con rammarico l'addio di Scott McTominay e si augura di rivederlo ai Red Devils

Wayne Rooney, bandiera del Manchester United, tra i vari argomenti della sua trasmissione The Wayne Rooney Show ha parlato anche di Scott McTominay. Di seguito le dichiarazioni dell'ex attaccante inglese, a partire dal momento della cessione: "Faticavo a comprendere perché il Manchester United avesse deciso di lasciarlo andare. È sempre stato un giocatore estremamente generoso e dedito al lavoro.

Nel momento in cui è stato ceduto, era uno di quei calciatori che vorresti vedere in campo ogni settimana, soprattutto perché dava sempre tutto, a differenza di altri che spesso sembravano non impegnarsi al massimo. La sua presenza era fondamentale per la squadra. Veniva impiegato in una posizione più avanzata e riusciva spesso a realizzare reti decisive. Quando il Manchester United ha scelto di cederlo, mi sono chiesto: 'Ma cosa sta succedendo?!". Infine, Rooney chiosa "richiamando" McTominay dal Napoli ai Red Devils: "Oggi, sinceramente, sarei felice di vederlo di nuovo con la maglia dello United".