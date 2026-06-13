Chirico: “Conte non ha mai voluto De Bruyne! Hanno litigato dal primo giorno…”

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Il giornalista Marcello Chirico su Antonio Conte e Kevin De Bruyne: retroscena e tensioni sul mancato feeling tra i due

Nel corso della trasmissione Controcalcio, il giornalista di fede juventina Marcello Chirico è intervenuto sul tema del rapporto tra Kevin De Bruyne e Antonio Conte, soffermandosi anche sulle recenti dichiarazioni del centrocampista belga e sulla replica di Cristian Stellini. Secondo la sua ricostruzione, tra i due non ci sarebbe mai stata reale sintonia: “Conte non ha mai voluto De Bruyne. Lo ha anche detto la scorsa estate a De Laurentiis che non gli serviva. Il presidente gli ha risposto che sarebbe servito per gli abbonamenti, perché un giocatore come lui avrebbe acceso la piazza…”.

Le tensioni tra Conte e De Bruyne e il retroscena sul Manchester City

“Conte e De Bruyne hanno litigato dal primo all’ultimo giorno perché non si sono mai filati. Ricordate cosa successe a Manchester dopo la sostituzione dopo 20 minuti con il City? Il rapporto non è mai stato buono perché Conte non lo voleva a Napoli”.