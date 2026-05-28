Allegri-Napoli, da Milano: “Vi spiego i motivi per cui ADL punta su di lui”

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Il giornalista de Il Corriere della Sera, Carlos Passerini, ha analizzato il momento di Massimiliano Allegri e il possibile approdo al Napoli.

A Radio Napoli Centrale, nel corso della trasmissione Un Calcio alla Radio, è intervenuto il giornalista de Il Corriere della Sera Carlos Passerini, che ha analizzato il momento di Massimiliano Allegri e il possibile approdo al Napoli. Secondo il cronista, il tecnico livornese arriva da una fase complessa della sua carriera ma resta un profilo di grande esperienza e affidabilità, molto apprezzato dai club che puntano a risultati immediati.

Il possibile incastro tra Allegri e il progetto Napoli

“Allegri è uscito con le ossa rotte dall’ultima giornata. È considerato un usato garantito per ogni presidente, ma questa volta per la prima volta ha fallito l’obiettivo. Vuole ricominciare a vincere da subito. E Napoli è vicino, gli può garantire di essere vincente. Perché De Laurentiis punta su Allegri? Per lo stesso motivo per cui il Milan ha puntato su di lui: conosce il calcio italiano, conosce le sfumature, la comunicazione.

La filosofia allegriana può sposarsi con Napoli? Dal punto di vista tattico, il Napoli e il tifoso azzurro chiedono un altro tipo di calcio, così come il tifoso del Milan o dell’Inter. Credo che De Laurentiis ci stia pensando perché, in una stagione in cui non farà investimenti grandissimi, un allenatore aziendalista come Allegri, che non reclama acquisti in conferenza stampa, può essere una figura che si allinea con il progetto del Napoli. Un progetto ambizioso, ma senza quel tipo di investimenti fatti l’anno scorso. E Allegri può dare questo tipo di garanzie”.