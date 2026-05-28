Trevisani incredulo: “Dopo Milan-Cagliari non si dovrebbe proprio parlare di Allegri! Ma c’è Manna…”

Trevisani incredulo: “Dopo Milan-Cagliari non si dovrebbe proprio parlare di Allegri! Ma c’è Manna…”TuttoNapoli.net
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Oggi alle 17:20Le Interviste
di Pierpaolo Matrone
Riccardo Trevisani, giornalista, è intervenuto per parlare di Massimiliano Allegri a 'Tutti Convocati', trrasmissione in onda su Radio 24

Riccardo Trevisani, giornalista, è intervenuto per parlare di Massimiliano Allegri a 'Tutti Convocati', trrasmissione in onda su Radio 24: "Non dovrebbe esserci dibattito: alla fine di Milan-Cagliari tutti a casa e stop. Sicuramente non vedrete che Furlani andrà al Napoli o Tare andrà al Napoli.

Se ci va Allegri? Vediamo se vince Manna o De Laurentiis. Continua a esserci questo dibattito interno tra il presidente e il direttore sportivo, in cui il vecchio spinge per il giovane e il giovane spinge per il vecchio".