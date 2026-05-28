Trevisani incredulo: “Dopo Milan-Cagliari non si dovrebbe proprio parlare di Allegri! Ma c’è Manna…”
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Riccardo Trevisani, giornalista, è intervenuto per parlare di Massimiliano Allegri a 'Tutti Convocati', trrasmissione in onda su Radio 24
Riccardo Trevisani, giornalista, è intervenuto per parlare di Massimiliano Allegri a 'Tutti Convocati', trrasmissione in onda su Radio 24: "Non dovrebbe esserci dibattito: alla fine di Milan-Cagliari tutti a casa e stop. Sicuramente non vedrete che Furlani andrà al Napoli o Tare andrà al Napoli.
Se ci va Allegri? Vediamo se vince Manna o De Laurentiis. Continua a esserci questo dibattito interno tra il presidente e il direttore sportivo, in cui il vecchio spinge per il giovane e il giovane spinge per il vecchio".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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