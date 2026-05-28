Modric esalta Allegri: "Top allenatore, ha personalità e prepara bene partite"

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Luka Modric elogia Max Allegri. "È un grande allenatore, ha ottenuto grandi risultati con Milan e Juve, è tornato e sta facendo un lavoro eccezionale. Prepara bene le partite, ha personalità, sono contento di lavorare con lui", le parole del regista del Milan di qualche giorno fa riportate dal Cds. Allegri è uno dei nomi per la panchina del Napoli al posto di Conte.

"Futuro? Vedremo, ho buoni rapporti con la società, con la dirigenza, con l'allenatore. Quando ho scelto il Milan era per dare una mano e tentare di vincere, quest'anno non è successo ma è chiaro che mi piacerebbe vincere un trofeo col Milan".