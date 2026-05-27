Viviano: "Addio Conte non è una tragedia. Napoli sopravvissuto anche a Sarri e Spalletti!"
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Emiliano Viviano, ex calciatore e oggi opinionista tv, è intervenuto ai microfoni di SportiumFun nel corso di Te ne intendi di calcio e tra i vari temi ha parlato anche del futuro del Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "Per me a Napoli si auto-denigrano un po' troppo perché sento della partenza di Conte come una tragedia totale. Sicuramente perdi un allenatore forte, però il Napoli negli ultimi 10 anni è sopravvissuto a Sarri - e sembrava non si potesse -, a Spalletti - facendo un calcio strepitoso -, e secondo me sopravviverà anche a Conte perché è una società che lavora bene".
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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