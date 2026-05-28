Italiano ha mantenuto la parola data! Venerato: "Ora si aspetta che il Napoli faccia lo stesso"

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Adesso il tecnico attende una risposta definitiva da Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna dopo il vertice andato in scena a Roma nei giorni scorsi.

Vincenzo Italiano è ufficialmente libero e continua ad aspettare il Napoli. A fare il punto è stato Ciro Venerato ai microfoni Rai, spiegando come l’allenatore abbia rispettato gli accordi presi nei contatti avuti con il club azzurro. Secondo Venerato, Italiano “ha tenuto fede alla parola data al Napoli” e già nella serata precedente avrebbe definito telefonicamente la separazione con il Bologna insieme ai dirigenti rossoblù. Adesso il tecnico attende una risposta definitiva da Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna dopo il vertice andato in scena a Roma nei giorni scorsi.

Italiano si aspetta che il Napoli mantenga la parola

“Italiano si sente pronto per Napoli e per la Champions”, ha spiegato il giornalista. “Propone un calcio moderno, europeo, ed è considerato un epigono di Sarri”. Italiano - prosegue Venerato - si aspetta che il Napoli mantenga la parola e dia continuità all'incontro di martedì. Resta dunque da capire se il club farà ulteriori discorsi, già avviati con l’allenatore, che nel frattempo aspetta soltanto la chiamata decisiva del club azzurro.