Bucchioni su Allegri: “Calcio vecchio, i giocatori parlano e ormai faticano ad accettarlo!”

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Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato di Allegri e dell'ipotesi Napoli su Radio Sportiva: "Allegri? I giocatori si parlano e sanno che tipo di calcio oggi un po’ tutti vorrebbero giocare, perché si divertono a giocare il calcio che fa il comodo, tanto per fare un parallelo, un parallelo vincente oggi è qualcosa di positivo per tutti.

Ti ripeto: i ragazzi sono ragazzi, anche se guadagnano milioni di euro. Sono popolari, sono star, ma restano comunque ragazzi di vent’anni che hanno l’idea di divertirsi a giocare a calcio. Se gli proponi un calcio vecchio, conservativo, di quel tipo lì, fanno fatica ad accettarlo. Invece probabilmente deve andare il Milan su questa strada. Parlavate prima di che allenatore andare a prendere: la strada è tracciata, ampiamente tracciata. La Nazionale ha fallito perché fa quel tipo di calcio lì, il Milan ha fallito perché fa quel tipo di calcio lì, ma anche l’ultima Juventus di Allegri, se ci pensate bene, finì nel girone di ritorno un po’ con le ruote sgonfie come questo Milan.

Quindi mi sembra un calcio che funziona ancora. Attenzione, non voglio demonizzare Allegri: funziona ancora quando hai giocatori che fanno squadra da soli, quando giocano talmente bene, quando sono campioni. Avresti bisogno di sei o sette giocatori, non ti dico Modric, che è inarrivabile, ma giocatori di personalità e di livello altissimo. E se in questo momento il Milan non può dare quel tipo di giocatori ad Allegri, è inutile prendere un allenatore così: devi prendere un allenatore che metta al centro il gioco, come ha fatto Fabregas".