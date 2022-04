Allenatore aggredito dal papà di un 12enne: "Ho rischiato di morire, potevo perdere un rene"

TuttoNapoli.net

Follia a Gabicce, dove il papà di un baby calciatore ha aggredito un allenatore che ora rischia un rene. Questa la ricostruzione dei fatti: Durante una partita di un torneo riservato a squadre della categoria Esordienti, il padre di un ragazzo di 12 anni è entrato in campo dopo aver visto l'allenatore avversario sedare una mini-rissa tra giovani calciatori, rifilandogli prima un pugno in volto e poi un calcio mentre era già a terra.

L'edizione odierna de Il Messaggero ha intervistato l'allenatore: "Mai avrei creduto di vivere nella mia vita un’esperienza così. Ho avuto una paura mai provata prima. Soprattutto quando la domenica notte mi hanno trasferito d’urgenza a Cesena, in codice rosso, con la sala operatoria pronta. Il chirurgo che mi avrebbe dovuto operare, però, ha rimandato tutto alla mattina successiva. Per fortuna, la lesione si è poi stabilizzata, senza più fuoriuscita di sangue. Intervento scongiurato. Un intervento che sarebbe stato delicato e invasivo. Ma io ho davvero avuto paura anche di vedermi da un momento all’altro cambiata la vita. Ho rischiato anche di morire. Se fossi stato solo, non sarei qui a parlare, adesso".