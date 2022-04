Allora con Mertens-Osi c'è equilibrio? Spalletti: "Imbarcate all'inizio, ci ha salvati Di Lorenzo..."

E' questa una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti dopo la partita col Sassuolo e l'allenatore azzurro ha risposto così

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Con Mertens e Osimhen insieme oggi c'è stato equilibrio? E' questa una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti dopo la partita col Sassuolo e l'allenatore azzurro ha risposto così: "Abbiamo avuto qualche imbarcata all'inizio, ci ha salvati Di Lorenzo con delle diagonali che fa solo lui. Lui è il top in quel ruolo lì, se non ci mette lo zampino il campione può cambiare la gara. Sono molto contento della prestazione dei ragazzi per gestire la pressione".