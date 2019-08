Altafini fiducioso: "Napoli e Inter rafforzate, sarà un campionato più aperto"

José Altafini prende posizione dalle pagine del Quotidiano Sportivo riguardo alla situazione di Mauro Icardi e si schiera dalla parte dell'Inter. "Bisognava risolvere il problema e i dirigenti dell’Inter lo hanno fatto. Non mi sembra che con Neymar al Paris Saint-Germain stia accadendo qualcosa di diverso. Lui vuole andarsene e il presidente ha dato l’ok, infatti i francesi stanno lavorando per la cessione. Se Icardi vuole davvero la Juve ed è pronto a stare fermo, rischia veramente di fare gli ultimi due anni di contratto in tribuna. È giusto che una società seria agisca in questo modo, c’erano troppe questioni da risolvere in spogliatoio".

Riguardo al prossimo campionato, Altafini promuove le mosse di Inter e Napoli ma resta prudente. "È difficile parlare senza ancora aver messo piede in campo. Finché non si comincia non è facile dare un giudizio. Ovvio che la Juve parta con un vantaggio su tutte le rivali, ma Inter e Napoli hanno fatto un buon mercato e si sono rafforzate. In teoria dovrebbe essere un campionato più aperto rispetto agli anni scorsi".