Altafini: "Juve? Non fui cuore ingrato, il Napoli non mi chiese di rimanere"

"I brasiliani sono un po’ come i napoletani, perciò non mi sono trovato in difficoltà in nessun momento". E' così che José Altafini racconta i suoi anni al Napoli, prima del passaggio alla Juventus, su cui però ha qualcosa da precisare nell'intervista al Corriere dello Sport: "Mi è dispiaciuto che quando andai via mi dettero del cuore ingrato. Ma non è vero: quando lasciai il Napoli io avevo un contratto ibero e la società non mi chiese di rimanere.

[...] L’unico rammarico è che non ho vinto niente. A Napoli è tutta una festa, rimpiango il tempo che ho vissuto lì: c’era un’allegria pazzesca. L’ultimo anno con loro avevo il cartellino libero e desideravo tornare a giocare la Coppa dei Campioni. Ecco perché, dopo sette stagioni, decisi di andare alla Juventus".