Altafini: “Koulibaly andava venduto due anni fa, con 80mln il Napoli rifaceva la squadra”

Josè Altafini, ex calciatore del Napoli e della Juventus, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Koulibaly? Avere uno come lui nello spogliatoio è importante. Negli anni passati il Napoli non l’ha ceduto a 80 milioni e ora ne vale 30. Ogni squadra ha sempre rifondato, vendere un giocatore può portare al rifacimento di una squadra. Credo che Koulibaly andava venduto due anni fa, con 80 milioni rifacevi la squadra. Può capitare di vendere un giocatore importante per poi reinvestire quei soldi, in passato Inter e Milan l’hanno fatto e hanno vinto il campionato”.