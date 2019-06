Alternativo a Hysaj per l'Atletico Madrid, Lirola annuncia: "È il momento di cambiare"

Dalla Spagna arrivano importanti dichiarazioni di Pol Lirola, esterno del Sassuolo cercato dall'Atletico Madrid. Il giocatore ha parlato dal ritiro della Rojita, come riportato dal Mundo Deportivo: "Il Sassuolo mi ha dato tanto, per me ha significato davvero molto. Con loro ho giocato più di 100 partite fra campionato ed Europa League, ma ora è il momento di cambiare squadra. In questo momento penso all'Europeo Under 21, poi valuteremo il futuro".