Altobelli: “Al Napoli manca un giocatore vincente che ti risolve le gare sporche”

Durante la trasmissione 'Il bello del calcio', in onda su Canale 8, è intervenuto l’ex giocatore di Inter e Juve, Alessandro Altobelli: “Sia il calo fisico del Napoli, sia i merito del Verona hanno inciso nel pareggio. Non dimentichiamo che da quando è arrivato Tudor l’Hellas sta facendo un grandissimo campionato. Finché hanno una tenuta fisica di un certo tipo possono mettere n difficoltà tutti. Per quanto riguarda il Napoli, secondo me ai punti avrebbe meritato. Gli azzurri soffrono questo tipo di avversario. Però se pensiamo che in 12 partite il Napoli ha ottenuto 10 vittorie e 2 pareggi il bilancio è positivo. In merito alla partita col Verona, al Napoli manca quel giocatore vincente che ti risolve le gare sporche”.