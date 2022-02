Altobelli critica Osimhen: "Ha preso il Covid in discoteca, non è decisivo come dicono"

Spillo Altobelli, ex difensore dell'Inter, ha criticato Osimhen a Canale 8 alla trasmissione Il Bello del Calcio: "È uno degli attaccanti meno decisivi in Serie A: ha segnato meno gol, giocando comunque meno, di Vlahovic, Dzeko, Joao Pedro e tanti altri ancora. Poteva fare molto di più, non è stato così decisivo come dicono. Non si è comportato bene neanche fuori dal campo l’anno scorso, quando decise di prendersi il Covid in Nigeria andando in discoteca: è colpa sua se si è contagiato“.