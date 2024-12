Altobelli: "L'Inter ha qualcosa in più, ma Napoli e Atalanta si sono rinforzate..."

vedi letture

L'ex giocatore Alessandro Altobelli ha rilasciato una intervista al canale YouTube di Gian Luca Rossi nella quale ha parlato dell'Inter e della lotta Scudetto.

Lo Scudetto?

"Ci sono squadre che si sono rinforzate come Atalanta e Napoli. Personalmente penso che l'Inter abbiano qualcosa in più delle altre, alla fine penso che la spunterà ancora l'Inter".

La Champions?

"Non mi piace la nuova formula, è tutto sbagliato. Ridateci gli scontri diretti della vecchia Coppa dei Campioni, noi a volte eravamo usciti anche al primo turno. L'Inter penso vincerà lo Scudetto e mi auguro che cambino le formule della Champions, perché fanno schifo. I cambiamenti li fanno per i soldi, ma i tifosi vogliono vedere le belle partite. Spero che l'Inter comunque possa andare più lontano possibile in Europa".