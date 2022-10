Altobelli: "Napoli, con Bayern e Real, è oggi la squadra più forte d'Europa"

Parole e pensieri dell'ex calciatore Alessandro 'Spillo' Altobelli, presente negli studi di Mediaset.

"Quella conquistata stasera è una vittoria che permette all'Inter di sperare ancora, dopo questa vittoria la squadra di Inzaghi resta ancora in piena corsa in un girone in cui sembrava avesse poche speranze". Parole e pensieri dell'ex calciatore Alessandro 'Spillo' Altobelli, presente negli studi di Mediaset. "Il Napoli, il Bayern e il Real Madrid sono oggi le squadre più forti in Europa"