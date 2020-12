Altobelli: "Stimo molto Gattuso, finalmente sta ottenendo tutto quello che merita"

Nel corso di ‘Radio Goal’, l’ex calciatore Alessandro Altobelli è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Gattuso finalmente sta riscuotendo tutto quello che un allenatore bravo come lui merita. Ha dimostrato di essere un grande tecnico e un ottimo gestore della squadra. Il Napoli sta facendo molto bene, ha una rosa invidiabile, ha l’imbarazzo della scelta in tutti i settori. Gattuso varia bene i moduli che conosce alla perfezione, ma per vincere le partite non basta questo ma servono gli uomini giusti. Se Pirlo, Gattuso o Conte vanno ad allenare il Crotone credo che non facciano gli stessi punti. Stimo tanto Gattuso e mi piace il gioco che fa, adesso è terzo e può superare il turno in Europa League. Può essere un anno bello per il Napoli”.