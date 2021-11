Altobelli su Insigne: "E' offensiva l'offerta al ribasso del Napoli per uno come lui"

Durante la trasmissione 'Il bello del calcio', in onda su Canale 8, è intervenuto l’ex giocatore di Inter e Juve, Alessandro Altobelli: “Il Napoli è in calo: ha realizzato 8 punti in 5 gare, lasciandone quindi 7 alle spalle. Tuttavia avrei messo la firma per arrivare alla tredicesima giornata con 10 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Ieri il Napoli ha avuto davanti una squadra che ha giocato molto bene. Nonostante il miracolo di Handanovic e l’errore di Mertens, dico che non l’ha persa il Napoli ma l’hanno vinta i nerazzurri.

Insigne? Sono stupito che sia ancora senza contratto. Quando una società ha un giocatore come lui è ingiusto e offensivo fare un’offerta al ribasso".