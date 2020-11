Altro dato che infastidisce Gattuso: ancora zero gol da palla inattiva

Questione calci piazzati al vaglio di Rino Gattuso. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno, che spiega come il tecnico voglia una squadra capace di incidere maggiormente in certe situazioni: "Sul lettino di Gattuso i dati frullano nella testa: spiccano anche i 12 calci d’angolo non sfruttati, il Napoli ha realizzato finora 15 gol ma neanche uno da palla inattiva. Ridurre tutto a quanto hanno sprecato Osimhen, Mertens e Fabian Ruiz sarebbe parziale, lo stesso Gattuso nel post-partita ha individuato altri aspetti su cui riflettere, di natura più ampia".