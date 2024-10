Alvino: “8/11 dello scudetto? No, del 10º posto. Conte bravissimo a rivitalizzare il gruppo”

"La cosa che più mi ha stupito è stato il tempo molto breve in cui Conte ha fatto quello che non immaginavo".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: "Il Napoli ha seminato molto bene e si aspettava di raccogliere. I tempi del raccolto sono stati leggermente più corti rispetto a quello che ci si poteva aspettare. I tempi di apprendimento dei giocatori vecchi, soprattutto, e nuovi sono stati brevi. La bravura di Antonio Conte è stata quella di entrare subito in sintonia col gruppo e nella testa di questi giocatori.

La bravura del Napoli è stata innanzitutto quella di aver portato Conte sulla panchina azzurra, nessuno ci credeva. De Laurentiis è stato bravo a smentire tutti soprattutto a quelle cassandre che non avrebbero scommesso un centesimo su questo matrimonio. Poi è stata brava la società a dare a Conte una rosa che il tecnico voleva.

Ma la cosa che più mi ha stupito è stato il tempo molto breve in cui Conte ha fatto quello che non immaginavo: è entrato immediatamente in sintonia con tutti e nella testa di questi calciatori, rivitalizzando i ragazzi che avevano fatto un campionato fallimentare. Tutti dicono 8/11 dello scudetto, no no, 8/11 del decimo posto, perché bisogna andare indietro di un anno e non di due. La bravura di Conte è stata proprio questa, rivitalizzare i giocatori che erano ormai lontani parenti di quelli dello scudetto. Penso ad Anguissa, Di Lorenzo, Rrahmani, ma un po’ tutti, in questo Conte è stato davvero bravissimo e bisogna fargli i complimenti".