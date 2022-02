Alvino: "A Cagliari gara trappola, ma il Napoli di Venezia sa trasformare la pressione in vittoria"

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, le insidie che rappresenta la trasferta di Cagliari per il Napoli: "Col Cagliari sarà una gara complicatissima, considerando che tutte le avversarie del Napoli avranno già giocato e di conseguenza ci sarà una pressione psicologica maggiore. A Cagliari è sempre una trasferta difficile, anche per via logicistica, e si tratta di una gara "trappola", anche perché arriva dopo la trasferta di Barcellona. Tuttavia, il Napoli visto a Venezia però mi ha fatto capire che sa trasformare la pressione in vittoria".