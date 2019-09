Alvino addolorato: "La sconfitta fa ancor più male per la canea urlante scatenatasi"

Il Napoli mantiene la supremazia per quasi tutta la partita contro il Cagliari, intanto nel beffardo finale arriva la rete di Castro. Resta la prestazione, per cui piano con le critiche. Carlo Alvino difende la squadra e ne parla tramite Twitter: "Ahimè quelle poche volte che il Napoli perde mi fa ancora più male la sconfitta proprio per la canea urlante che si scatena".

