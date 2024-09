Alvino: "ADL a 55 anni avrebbe trattenuto le emozioni. Ma a 75 anni è diverso..."

vedi letture

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli parlando della commozione di De Laurentiis di oggi durante il discorso per i vent'anni di presidenza.

"De Laurentiis commosso? De Laurentiis ha mostrato il suo lato ai più meno conosciuto. Quest’anno è una rivoluzione vera a propria, è un De Laurentiis che non abbiamo mai visto e nella rivoluzione ci sono le corde emozionali che lo toccano come mai hanno fatto. Venti anni di Napoli ti entrano dentro e non escono più, è cambiata la vita dell’imprenditore e dell’uomo".

“Un De Laurentiis 55enne avrebbe trattenuto le emozioni, a 75 si è diversi. Poi strategicamente guarda al futuro, parla di progetti importanti tra centro tecnico e stadio. Nel futuro c’è un allargamento degli orizzonti. M’è piaciuto perché ci ha portato sulla dimensione del sentimento. Quando sento parlare del tifoso come cliente non mi piace, oggi con queste lacrime il Napoli viene riportato nella dimensione del sentimento".