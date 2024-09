Video ADL si commuove: “Un orgoglio vincere rispettando regole senza indietreggiare di fronte ai predatori!”

"Posso promettervi che fino a quando sarà gestito da me e dalla mia famiglia non indietreggerà mai al cospetto di comportamenti ostili e predatori da parte di interessi privati". Con queste parole, Aurelio De Laurentiis si è commosso questa mattina durante il discorso per i primi vent'anni di presidenza.

"Oggi il Napoli non è solo un club che lancia nuovi campioni, ma un punto di arrivo. Campioni affermati vengono a giocare a Napoli, uno dei miglior allenatori del mondo è voluto fortemente venire a Napoli. In una fase in cui si spende poco il Napoli ha speso 150 milioni di euro. L'altro anno dopo lo scudetto abbiamo sbagliato gli acquisti, ma non abbiamo speso poco".

"Il Napoli è oggi l'ultimo baluardo che resiste a un sistema calcio diventato finanza oggetto dei fondi, vendutosi ad interessi molto diversi rispetto a quelli originari. Un calcio che non rispetta le regole e falsa la competizione. Noi abbiamo vinto lo Scudetto rispettando le regole. Vogliamo restare l'altra faccia della medaglia".