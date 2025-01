Alvino: "ADL artefice del campionato straordinario. Ha fatto colpo di teatro"

vedi letture

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “I numeri di questo Napoli sono straordinari e arrivano inaspettatamente, penso che nemmeno il più tifoso dei tifosi poteva immaginare un cammino del genere. Nel momento post-Verona la depressione era ai massimi livelli. Sono numeri sorprendenti, perché raggiunti in un tempo relativamente breve, è stato bravo Conte a entrare nella testa dei giocatori e li ha rivitalizzati, penso ad Anguissa, Rrahmani, Di Lorenzo, ma l'elenco è lungo.

Aggiungo che questi numeri straordinari in questo girone d’andata fantastico porta anche il nome di De Laurentiis, che dopo 19 anni di presidenza e linea comportamentale, ha fatto i fuochi d'artificio, ha portato Conte in panchina e lo ha accontentato. Questo cambio di comportamento ha dato i frutti sperati. Al di là della bravura di squadra e allenatore, il vero colpo di teatro è stato quello di De Laurentiis, che con capacità dialettiche ed economiche ha convinto il tecnico a vivere questa straordinaria esperienza sulla panchina del Napoli. Per Conte un giocatore deve star bene sul serio per giocare. Nella mia formazione ideale c'è sempre Kvaratskhelia, ma ad oggi Neres è un passo avanti, è devastante. Il primo difensore di questo Napoli è Romelu Lukaku, il tanto discusso Lukaku, che si fa un gran cuore in campo".