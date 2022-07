Alvino: "ADL non è dell'umore per metterci la faccia. Dybala? Ultimo giudice è il campo..."

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, direttamente da Dimaro ha rilasciato queste dichiarazioni a 'Radio Goal'.

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, direttamente da Dimaro ha rilasciato queste dichiarazioni a 'Radio Goal': "Credo che De Laurentiis non sia dell'umore giusto per intervenire e metterci la faccia. Credo che parlerà a Castel di Sangro, quando ci sarà anche il lancio della nuova maglia. Sarà quello il momento per creare un ponte con la tifoseria. E' certo che qui a Dimaro il presidente non parlerà. Dybala? Buon per la Roma, ma l'ultimo giudice sarà il campo".