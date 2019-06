Alvino: "Allan e Insigne? Napoli ha sempre imposto le sue condizioni per i big"

Carlo Alvino, noto giornalista, si è focalizzato sul tweet di oggi del Napoli che ha smentito le voci sugli addii di Insigne e Allan: "Il Napoli ha voluto fare chiarezza soprattutto su un punto, ossia sul fatto che Ancelotti sarebbe d'accordo alla cessione. Il Napoli contesta l'ok, ch non c'è mai stato. Poi è chiaro che se arrivasse un'offerta folle tutti i club devono prenderla in considerazione, nel calcio di oggi nessuno può dire di no davanti a cifre monstre. Non è affatto vero che Ancelotti sarebbe d'accordo con una cessione. Inoltre è molto difficile strappare un top al Napoli, se non alle condizioni imposte dal club azzurro", le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli.