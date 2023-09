Alvino: “Altro che critiche, il Napoli ha fatto una genialata con Kvara!”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha parlato del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia.

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha parlato del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia: "Evidentemente gli agenti di Kvaratskhelia sono stati a Napoli in vacanza a godersi le bellezze del Golfo. I rapporti tra il Napoli e i procuratori del ragazzo suono più che buoni, il giocatore ha un contratto lunghissimo. Il problema per il Napoli e per chi cura gli interessi del giocatore non si pone, a tempo debito si farà il rinnovo, Kvara ha dimostrato sul campo nel suo primo anno di Serie A di essere un crack. Se devo muovere una critica la devo muovere nei confronti dei suoi procuratori. Forse non credevano fosse un crack al tal punto da accontentarsi di un ingaggio umano, avessero creduto un po’ in più nel loro calciatore avrebbero preteso dal Napoli uno stipendio maggiore.

Ingaggio di Kvara troppo basso? Questo vuol dire che il Napoli ha fatto una genialata e sa fare bene calcio. Questo atteggiamento dovrebbe essere preso a modello e magnificato anche dai tifosi e non obbligatoriamente girarsi sempre dall’altra parte e criticare questo club. Ho letto di un accordo tra la Samp e l’agenzia dell’entrata, che dà in pegno il proprio logo. Quando leggo queste cose mi vengono i brividi, noi ci siamo passati da queste forche gaudine, quindi facciamo i complimenti al Napoli ai suoi dirigenti. Chiudere un contratto con il giocatore più forte del campionato a quelle cifre, definisco quell’operazione una genialata e non lo critico. Poi che il ragazzo merita di più è fuori discussione, ma la danza la comanda il Napoli e a tempo debito discuterà del rinnovo”.