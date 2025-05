Trevisani elogia Rrahmani: "Sottovalutato! Leader silenzioso di quasi due scudetti"

vedi letture

Il giornalista Riccardo Trevisani, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel corso di 'Fontana di Trevi', si è soffermato ad elogiare un calciatore del Napoli: "C’è un difensore un pochino sottovalutato nel Napoli, uno di cui nessuno parla. Perché prima era la difesa di Kim e adesso è merito di Buongiorno, e poi c’è Spalletti e ora c’è Conte, e poi c’è McTominay e segna Lukaku. Ma prima hai visto Osimhen? E quanto è bello Kvaratskhelia? Ma qui c’è un signore che ha quasi due scudetti da titolare, ha fatto 30 partite con Spalletti e quest’anno è a 35 su 35. Una roba fenomenale.

Senza infortuni, senza polemiche, senza prendere 15 ammonizioni all’anno. È un difensore forte di testa, discreto coi piedi, che sa fare gol, difende bene, e che chiunque gli sta vicino gioca bene. È vero che vicino a Kim e Buongiorno è facile, ma pure vicino a Rrahmani lo è! Tant’è che ha giocato bene pure Juan Jesus, uno a cui hanno rotto le palle ovunque ha giocato, ma vicino a Rrahmani ha sempre giocato bene. Poi è chiaro che il Napoli gioca in questo modo in cui uno con le caratteristiche di Rrahmani viene aiutato, ma io non lo sento mai nominare, mai. E non credo saranno in tanti alla fine di quest’anno a poter dire di aver vinto due scudetti da titolare con il Napoli. E con il protagonismo di Rrahmani ancora meno. Perché Rrahmani ha un ruolo nel Napoli da leader silenzioso. Merita”.