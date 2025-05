Ds Atalanta ammette: "Scudetto? Sarebbe stato bello. Ma Napoli e Inter superiori"

vedi letture

Prestigioso riconoscimento per il Direttore Sportivo dell'Atalanta, Tony D'Amico. In occasione del Gran Galà del Calcio ADICOSP (Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi) ha ricevuto il premio "Franco Janich" come miglior Direttore Sportivo della Serie A per il 2023-24, una stagione che ha visto la Dea protagonista sia in campo nazionale che internazionale, con la storica conquista dell'Europa League. Un premio che il Direttore D'Amico aveva già ricevuto quattro anni fa per la stagione 2019-2020.

Siete stati vicini allo Scudetto per un periodo.

"Sarebbe stato bello per tutto il calcio italiano ma Inter e Napoli sono squadre forti, nettamente superiori. Noi non ci esaltiamo nelle vittorie e non ci deprimiamo nelle sconfitte, viviamo tutto come al solito, con la voglia di migliorarci. Futuro? Per ora è la Roma, vogliamo dare una soddisfazione ai nostri tifosi dopo la tristezza degli ultimi giorni per la scomparsa di uno di loro".