Moggi elogia ADL: "Uno dei pochi presidenti che vince con conti in ordine"

Luciano Moggi elogia De Laurentiis. Lo fa sul quotidiano Libero oggi in edicola parlando della vittoria di Lecce e del quarto scudetto vicino per gli azzurri.

"Vince anche il Napoli a Lecce, 1-0, senza particolari acuti di qualità, dando la sensazione, come sempre, di squadra robusta, ben messa atleticamente, ottimamente guidata da mister Antonio Conte e ben diretta da De Laurentiis, uno dei pochi presidenti che riesce a coniugare la pratica sportiva con quella economica: libri contabili in ordine e squadra competitiva. Tant’è che quest’anno, senza l’assillo di competizioni europee, come invece ha l’Inter, sta comandando la classifica del campionato con tre punti di vantaggio sulla rivale nerazzurra, a tre giornate dal termine, con molte probabilità di tagliare il traguardo per prima".