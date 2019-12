Alvino: "Altro che rosa depauperata, ADL si farà pagare bene i suoi calciatori"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e TvLuna, si è espresso sul mercato nel suo intervento durante la trasmissione 'Radio Goal': "Io al fatto di questa rosa depauperata e degli azzurri da vendere a due spicci solo perché l'annata per ora è storta ci credo poco. E' una fantasia che molti presidenti stanno facendo, ma mai diventerà realtà perché De Laurentiis, a prescindere dalla stagione, fa bene a valutare i suoi calciatori al di là del momento di difficoltà. Al Napoli serve un regista, ma Gattuso non ha l'idea di un regista classico. Non vuole il Pirlo di turno, ma un giocatore bravo nel palleggio, sì, ma soprattutto muscolare".