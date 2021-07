Alvino: "Ambiente già spaccato su rinnovo Insigne, aspettiamo l'incontro!"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', affrontando il tema mercato: "Il Napoli si muove sul mercato soprattutto per piazzare e sistemare nel miglior modo possibile gli esuberi che non rientrano nel progetto di Spalletti. Il vero punto interrogativo resta il rinnovo di Insigne. Spero che il clima non si avveleni giorno dopo giorno sempre di più. Vedo già un ambiente spaccato, ci sono state sul tema Insigne prese di posizione sbagliate da parte dei tifosi. Aspettiamo l'incontro per commentare. La base è certa: Insigne vuole continuare col Napoli, il Napoli vuole continuare con Insigne".