Alvino: "Ancelotti a Londra prima dell'esonero? Ha casa lì, l'unico che ci andò di nascosto fu Sarri"

Nel corso di Tv Luna, il giornalista Carlo Alvino ha smentito i rumors su un Ancelotti in contatto con l'Everton già prima dell'esonero: "Non alimentiamo chiacchiere. Lui ha casa a Londra, la moglie lavora lì ed è impegnata nella moda. L'unico che ha tradito il Napoli, se proprio vogliamo alimentare certe cose, è stato Sarri che ha incontrato il Chelsea dopo la vittoria contro la Juventus. Incontro con l'Everton? Sì, ma è stato esonerato, lui voleva restare, l'ha detto in conferenza. Criticatelo professionalmente, dite che è l'ultimo dei fessi, ma non entriamo sull'uomo Ancelotti che facciamo una brutta figura".