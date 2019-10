Alvino: "Ancelotti ideale per gestire Ibrahimovic. Callejon-Mertens? ADL vuole una decisione"

Il giornalista, Carlo Alvino è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: "I calciatori bravi vanno sempre presi. Ancelotti è l'allenatore migliore al mondo per gestire Ibra. E' una suggestione che deve essere alimentata ma solo secondo i criteri del Napoli. Lo svedese rappresenterebbe un valore aggiunto per gli azzurri.



Milik titolare? Non credevo iniziasse il polacco dal primo minuto. Parole ADL? Resta una scelta di Ancelotti.



Rinnovi Callejon e Mertens? Dopo le parole del presidente, è chiaro che c'è una deadline. A breve vuole chiudere la questione, in un senso o nell'altro".