Alvino: "Anche il rinnovo di Mertens è sempre più difficile, sarà rivoluzione”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: “La notizia del probabile addio di Koulibaly al Napoli rimbomba in tutto il mondo, questa sera parlerà Spalletti e potrebbe essere più che la serata della delusione della rivoluzione. Più giorni passano e più diventa difficile anche il rinnovo di Mertens e quindi saremmo davvero davanti ad una rivoluzione. La preoccupazione dei tifosi può essere legittima, ma il Napoli potrebbe ripetere quanto fatto con Benitez. Sarà interessante capire come il Napoli sostituirà questi giocatori. Sono curioso di capire la cifra che il Chelsea sarà disposto a sborsare per Koulibaly. Fino a poco fa ho chiesto al Napoli se fosse arrivata un’offerta ufficiale del club inglese, ma al momento mi fanno sapere che offerte non ne sono ancora arrivate. Non c’è stata anche nessuna comunicazione di Koulibaly di non arrivare qui a Dimaro. Il Napoli resta fermo sulla valutazione di Koulibaly e non scenderà neanche di un euro, il presidente in queste settimane è letteralmente invipirito con l'agente del giocatore.

Cosa dirà Spalletti stasera? Spalletti è un uomo di calcio, sa bene che la frase ad effetto entra nel cuore dei tifosi, ma nel calcio ci sono queste ipotesi sempre pronte dietro all’angolo. Sono molto curioso di conoscere la reazione del tecnico azzurro".