Alvino: "Annullare il gap è difficile, Napoli è una piazza particolare..."

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato a Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì, soffermandosi sui temi di casa Napoli: "Non bisogna dimenticare quanto andato male lo scorso anno. Annullare il gap è difficile, questa piazza è particolare. Noi napoletani siamo bravi ad esaltarci ma bravi a cadere anche nelle cupa depressione calcistica. Un po' di equilibrio. Gattuso meglio di me conosce come funziona, ha messo acqua nel vino. Conti alla mano la media punti di Ancelotti è la media punti di Gattuso".