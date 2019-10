Alvino approva ADL: "Stavolta non ha sbagliato nulla, sottoscrivo tutto in pieno"

Carlo Alvino, noto giornalista, approva Aurelio De Laurentiis. Il collega di Radio Kiss Kiss Napoli e TvLuna si è complimentato col patron a Radio Kiss Kiss Napoli: "Tutto ciò che ha detto De Laurentiis lo sottoscrivo in pieno, stavolta non ha sbagliato nulla. Mi sbilancio, mi espongo alle critiche, ma per me tutto quello è uscito dalla sua bocca è stato giusto".