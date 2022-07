Alvino assicura: “ADL non scende a patti con la Juve. L’affare Koulibaly è impossibile!”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: “De Laurentiis non è disposto a scendere a patti per trattative con la Juventus, quindi credo sia impossibile il passaggio di Koulibaly alla Juventus. Non c’è clausola rescissoria che tenga, in questo caso bisogna mettersi attorno ad un tavolo ed eventualmente discuterne. Da quello che so, De Laurentiis con Agnelli non ha piacere di chiudere affari e tra i due non scorre buon sangue. Tutto ciò mi porta a dire che c’è una chiusura totale del Napoli ad un’eventuale trattativa".