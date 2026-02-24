Alvino: "Basta con la difesa ad oltranza! Altro che buonafede! E' malafede mascherata"

Il giornalista Carlo Alvino, nel suo editoriale 'Dillo ad Alvino' su Teleclub Italia, si è soffermato sui tanti errori arbitrali ai danni del Napoli: "Metto in discussione la buonafede. 25 anni dopo Calciopoli e a dispetto del Var, assistiamo a sfreggi al regolamento che non trovano ancora alcuna logica o spiegazione e scatenano i peggiori pensieri. Basta! Basta con la difesa ad oltranza e senza senso della buonafede arbitrale: io stasera metto in discussione questo vecchio totem, ma badate bene, non per uno sfizio personale, ma purtroppo per quello che sto vedendo.

Atalanta-Napoli è solo la punta di un iceberg di orrori, badate bene, ho detto orrori arbitrali. Di quale buonafede arbitrale dobbiamo parlare? Parliamo di quella di De Santis che in Juve-Parma annullò un gol per fallo di confusione ai giallo-blu e negò poi un rigore agli stessi, e poi si scoprì che non era buona fede ma associazione a delinquere. Di questa buonafede stiamo parlando? Basta con la buona fede, soprattutto con questa buona fede, perché poi fatti a distanza di anni ci hanno spiegato che non era buona fede, era l’associazione a delinquere. Quella non è buonafede, questa è malafede mascherata".