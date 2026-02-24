Podcast L'ex Troise: "Assenze hanno inciso in parte, ora fondamentale sarà compattarsi"

Il tecnico del Lumezzane Emanuele Troise, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tmw: "Come valuto la stagione degli azzurri di Antonio Conte? Le assenze hanno inciso, non totalmente ma in parte sì, rispetto alle aspettative che erano alte dopo il mercato e considerando il potenziale della squadra. L’Inter ha forse l’organico più forte, ma è oggettivo che tanti infortuni e alcune difficoltà ambientali possano pesare, soprattutto in una piazza come Napoli dove l’ambiente è determinante.

Detto questo, c’è ancora tempo. È una squadra competitiva, allenata da un grande tecnico, in una città che è cresciuta e si è abituata a scenari importanti. Nel finale sarà fondamentale compattarsi per raggiungere gli obiettivi. Forse si poteva fare qualcosa in più rispetto alle attese, ma resta una dimensione importante per la squadra e per la città”.