Contatto Hien-Hojlund, Schwoch sicuro: “Non è mai rigore!”

vedi letture

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto nella puntata de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “In Italia facciamo fatica a cambiare gli uomini di potere, forse perchè si ha paura. Il rigore di Hojlund non c’è. Noi stiamo discutendo la Var perchè non è applicata allo stesso modo e toglie potere all’arbitro. Gli arbitri sono più scarsi perchè ora loro – come capita con i giocatori – si preparano in maniera differente, prima studiavano i minimi particolari, ora invece chi me lo dice che lo fanno. Io sono per l’abolizione totale del Var con solo cose come la Goal Line technology e il fuorigioco o non fuorigioco”.

Sul rigore di Hojlund ancora: “Faccio l’attaccante da tanti anni e posso dire con sicurezza che non è mai rigore”.

Su Alisson: “Mi dà impressione che può crescere molto e può fare molto bene a Napoli, ma non bisogna avere fretta, bisogna avere pazienza”.