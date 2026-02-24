Rambaudi sul Var: "Anche se è la soluzione drastica, lo toglierei"

L'ex calciatore Roberto Rambaudi è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Ci devono essere delle cose chiare che aiutano, ma della tecnologia basta! Bisogna fare come in serie C con dialogo tra calciatori, allenatori e arbitri, in questo modo si recupera il calcio. In questo momento i guardalinee fanno i pupazzi, che ci vanno a fare li? Togliere il Var è la soluzione drastica ma è quella che farei”.

Sulle differenze con la Serie C: “Non c’è tutta la tecnologia della serie A e quindi è un miglioramento, un responsabilizzare allenatori e giocatori”.

Sulla difesa del Napoli: “Ci sono dei particolari che fanno la differenza, anche a livello dell’atteggiamento dei giocatori. Preciso che per me è una gara falsata ma voglio evidenziare dei principi tattici, dell’assenza di alcuni giocatori nel corso della gara. Un elemento che mi fa ragionare dell’involuzione nell’attacco in profondità di Hojlund, lui ora rispetto a prima viene incontro e protegge, ora c’è più tempo perchè ha nella testa quello che gli dice l’allenatore e gioca 50 metri dalla porta. Lateralmente quando la palla è esterna vediamo che la squadra è posizionata benissimo a zona, l’organizzazione delle squadre è perfetta e con principi di zona ben chiare. Sui gol potevi non prenderli per attenzione del giocatore, sul primo gol Mazzocchi perde palla gratuitamente e la palla va in corner, sul secondo gol dell’Atalanta Olivera è un tontolone che è posizionato male, in serie A non ti puoi permettere queste cose perchè prendi gol e poi perdi le partite.”